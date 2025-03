Isaechia.it - Montoya e Anita si ricongiungono a Supervivientes, poi arriva l’ex tentatore Manuel e scatta la lite (Video)

Le vicende dei due ex concorrenti de La Isla de Las tentaciones, la versione spagnola del nostro Temptation Island,hanno ormai fatto il giro del mondo travalicando i confini della Spagna.Idel tradimento dicon ile la drammatica reazione dihanno fatto il giro del web diventando virali in pochissimo tempo e ora che tutti e tre sono sbarcati a, si prevedono nuove scintille.Dopo la fine della loro burrascosa storia sulle spiagge di Temptation Island, infatti, i due si sono ritrovati su altre spiagge, quelle di. Il confronto traera molto atteso tra i telespettatori spagnoli, curiosi di vedere come il ragazzo avrebbe accoltofidanzata.appena ha vistol’ha accolta con gioia e stupore, esclamando “Mi hai lasciato senza parole, benvenuta a”.