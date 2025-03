Lanazione.it - Montecatini, rissa in corso Roma: botte e calci in strada

, 14 marzo 2025 – Violenta lite tra giovani, ieri pomeriggio, in, all’altezza del Kursaal. All’improvviso, alcuni di loro hanno iniziato a prendersela con un coetaneo, dicendo di volergli dare una lezione per qualcosa che aveva combinato. Lo scontro è proseguito anche con il coinvolgimento di altri ragazzi, tutti presi dalla foga della violenza fisica. Spinte,: le immagini della scena sono state riprese da un passante con uno smarphone e il video ha fatto il giro della città. Sul posto, allertati attraverso il numero unico di emergenza 112, sono intervenuti i carabinieri. I protagonisti del brutto episodio però si erano già dileguati da alcuni minuti e i militari non hanno trovato nessuno. Un testimone racconta ciò che è successo. «un gruppo di ragazzi – spiega con grande preoccupazione – ha fatto ain