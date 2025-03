Monrealelive.it - Monreale, via San Martino senz’acqua: residenti sul piede di guerra

– Da cinque giorni, sedici famiglie di via Strada Vicinale San1, sopra il CRES, sono senza acqua. Una situazione di grave disagio, soprattutto igienico-sanitario, che riguarda circa 50 persone. I, in una lettera giunta alla redazione dilive, denunciano non un guasto tecnico, ma incuria da parte degli addetti al servizio .(live.it)