Monopoly festeggia 90 anni con un’edizione speciale e nuove espansioni

Leggi su Nerdpool.it

Dal 1935 a oggi,ha conquistato oltre un miliardo di giocatori in tutto il mondo, diventando un’icona intramontabile del gioco da tavolo. Per celebrare il suo 90°versario, Hasbro ha annunciato una nuova edizione del classico gioco, affiancata da treche promettono di rinnovare l’esperienza con modalità più rapide e colpi di scena inaspettati.Le, intitolate In Prigione, Compra tutto e Vinci tutto al parcheggio gratuito, introducono dinamiche inedite come la possibilità di acquistare ogni proprietà sulla plancia, persino la banca stessa, e raccogliere carte speciali per ribaltare la partita con mosse imprevedibili.Oltre ai nuovi contenuti, il tabellone classico si rinnova con un design più moderno, una scatola compatta, segnalini e edifici più grandi e un sistema migliorato per proteggere la banca e organizzare i componenti di gioco.