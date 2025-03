361magazine.com - Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: il nuovo programma di Caressa

Condotta dal giornalistaSky annuncia l’arrivo di “ha un”, il primo adattamento italiano del format internazionale “Tempting Fortune”, già affermato in diverse edizioni all’estero, tra cui il Regno Unito, dove a breve debutterà la seconda stagione. Questoshow Sky Original, prodotto da Blu Yazmine, entrerà a far parte dei grandi format d’intrattenimento della rete e sarà disponibile prossimamente su Sky e in streaming su NOW.Alla conduzione ci sarà Fabio, noto volto di Sky, che per la prima volta si cimenta nella guida di un format d’intrattenimento. Lo stessoha annunciato la novità con un video girato direttamente dal set, rivelando che le riprese sono attualmente in corso nella giungla malese.“ha un” è un mix tra strategy game e esperimento sociale.