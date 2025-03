Mondiali di Sci Nordico, l’Italia Paralimpica chiude con 5 medaglie a Bessons

Leggi su Ilfaroonline.it

Siun argento e un bronzo l'avventura della Nazionale Italiana Fisdir ai CampionatiVirtus di scidi, in Francia.Nell'ultima giornata di gare, Tobia Kostner e Mattia Oltolina hanno ottenuto rispettivamente la seconda e terza posizione nella II2. Il successo è andato al francese Clément Colomby.Con questetermina l'avventura deicon 5: 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi.