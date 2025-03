Modenatoday.it - Modena, Mandelli: "Con Juve Stabia partita complicata, l'ambiente sarà caldo"

Leggi su Modenatoday.it

Ildomani pomeriggioimpegnato sul campo della, un match molto importante per i ragazzi di misterche hanno bisogno di punti per non essere risucchiati dalla lotta salvezza e di reagire alle delusioni delle ultime partite, lo spiega anche il mister dei canarini.