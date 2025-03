Internews24.com - Mkhitaryan, il Times tesse elogi per il centrocampista dell’Inter

di Redazione, altro grande riconoscimento di stima per ilche è stato celebrato anche dalAltra grande soddisfazione per, ilarmenoviene celebrato anche dal quotidiano d’oltreoceano,. Tra le pagine, attestati di stima per la carriera del giocatore nerazzurro.– «Sta giocando il suo miglior calcio in carriera per la capolista della Serie A. A 36 anni, è il quarto più utilizzato della squadra, con un allenatore che sembra apprezzarlo profondamente. E’ raro per un giocatore oltre i 35. Chi ci riesce è spinto da diverse cose: un implacabile desiderio di provare alla gente che si sbaglia, la rincorsa a record e numeri, il richiamo della sirena per un premio che sfugge o un profondo amore per il gioco che rasenta la dipendenza.