Mister Movie | Vincitore Grande Fratello 2025 | Pronostici degli Scommettitori a Due Puntate dalla Finale

A sole duedel, idelineano uno scenario in continua evoluzione. Se fino a poche settimane fa il testa a testa era tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, con Zeudi Di Palma in terza posizione, ora la situazione è cambiata radicalmente.Zeudi Di Palma in Testa, Tommaso Franchi in Seconda PosizioneZeudi Di Palma si conferma la favorita assoluta, con un distacco sempre più marcato dagli altri concorrenti. La vera sorpresa è l'ascesa di Tommaso Franchi, che ha scalato le classifiche dei bookmaker, posizionandosi al secondo posto. Helena Prestes, invece, è scesa in terza posizione.Diversi per il Quarto PostoPer quanto riguarda il quarto posto, idivergono: Sisal dà per favorito Javier Martinez, mentre Gold Bet vede Lorenzo Spolverato in questa posizione.