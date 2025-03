Mistermovie.it - Mister Movie | Tim Burton: Una Serie Documentario Esplora la Vita e l’Opera del Regista Visionario

Tim, il66enne noto per il suo stile cinematografico gotico e stravagante, sarà il protagonista di unaautorizzata diretta da Tara Wood. La, composta da quattro parti, esplorerà in dettaglio lae l'opera del.Tim: Un Viaggio nel Mondo Gotico e Stravagante di unIconicoLa prima puntata dellaè stata presentata in anteprima al Tribeca Film Festival del 2024, offrendo al pubblico un'zione intima dellae della brillante carriera di Tim. Ilinclude interviste a figure di spicco che hanno collaborato con ilnel corso degli anni.Collaboratori e Ammiratori: Testimonianze di Johnny Depp, Winona Ryder ed Helena Bonham CarterJohnny Depp, 61 anni, che ha recitato in film dicome "Edward mani di forbice" e "Ed Wood", riflette sulla visione unica del, definendolo "un autore, un, un artista con immagini e pensieri".