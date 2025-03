Mistermovie.it - Mister Movie | The Toxic Avenger Data di Uscita: Il Remake Arriva nelle Sale con un Nuovo Look

Dopo l'del primo teaser trailer nell'ottobre 2023, ildi "The" si prepara a sbarcareil 29 agosto. Il film, diretto da Macon Blair, ha ricevuto recensioni positive ai festival cinematografici, ottenendo un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes.Unper Toxie: Effetti Pratici e Ispirazione dal Cult Originale"Entertainment Weekly" ha svelato la prima immagine del, interpretato da Luisa Guerreiro, attrice e artista del movimento. Il regista Macon Blair ha dichiarato di aver voluto rimanere fedele all'atmosfera del personaggio originale, creato da Lloyd Kaufman, Jennifer Aspinall e Mitch Cohen, aggiungendo un tocco di ispirazione dal cartone animato "Crusaders".https://twitter.com/EW/status/1900201173862281543Effetti Pratici e Omaggio al Personaggio IconicoBlair ha elogiato il lavoro di Millenium FX per gli effetti pratici, che rendono il personaggio "in parte umano, in parte mutante, tutto cuore".