Mister Movie | The Monkey

**The: Il Thriller Sovrannaturale di Osgood Perkins con Elijah Wood** *The* è il nuovo film diretto da **Osgood Perkins** che si addentra nei territori dell'horror psicologico e sovrannaturale, offrendo un racconto carico di tensione eo. La storia ruota attorno a **Bill e Hal**, interpretati da **Elijah Wood** e un altro attore ancora da scoprire, due fratelli che, durante l'infanzia, trovano in soffitta un inquietante giocattolo a forma di scimmietta, appartenuto al loro defunto padre. Quel semplice oggetto, apparentemente innocuo, si rivela essere molto più che un banale cimelio di famiglia: sembra possedere oscuri **poteri paranormali**. Dopo il ritrovamento, iniziano a verificarsi eventi macabri e inspiegabili, culminando in una serie di morti raccapriccianti. Terrorizzati e convinti che la scimmia sia la causa di tutto, i due fratelli tentano disperatamente di liberarsene.