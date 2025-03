Mistermovie.it - Mister Movie | The Alto Knights – I due volti del crimine

**The- I Duedel: Il Potere e la Vendetta nella New York degli Anni Cinquanta** *The- I Duedel*, il nuovo film diretto da **Barry Levinson**, porta sul grande schermo un dramma criminale ambientato nella **New York degli anni Cinquanta**, un periodo segnato da violenza, corruzione e faide tra potenti famiglie mafiose. Protagonisti della storia sono i boss italoamericani **Vito Genovese** e **Frank Costello**, quest’ultimo interpretato dal leggendario **Robert De Niro**. La loro alleanza iniziale, basata su un equilibrio instabile di potere e interessi comuni, si trasforma ben presto in una lotta spietata per il controllo dei traffici illegali nella città. Il rapporto tra i due boss, destinato inevitabilmente a deteriorarsi, si incrina definitivamente nel **1957**, quando **Genovese**, temendo per la propria posizione e ossessionato dall’idea di espandere il suo potere, ordina l’omicidio di **Costello**.