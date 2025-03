Mistermovie.it - Mister Movie | Scorsese e DiCaprio con un Nuovo Film Insieme, l’Adattamento dei Romanzi di “Gilead”

Leggi su Mistermovie.it

Martine Leonardosembrano pronti a intraprendere unprogetto. Dopo il successo di "Killers of the Flower Moon", i due starebbero pianificando di adattare idi "" di Marilynne Robinson, connel ruolo di protagonista."": Una Storia di Fede e Passaggio di TestimoneIdi "" narrano la storia del reverendo John Ames, un uomo anziano che, consapevole della sua imminente morte, decide di lasciare al figlio di sette anni un diario-lettera. In queste pagine, Ames ripercorre la sua vita, le sue convinzioni, i suoi dubbi e l'amore per la vita, offrendo al figlio una testimonianza di sé e del mondo che lo circonda.e Apple: Una Collaborazione Consolidataha già collaborato con Apple per "Killers of the Flower Moon",che ha ottenuto 10 nomination agli Oscar.