Mistermovie.it - Mister Movie | Sadie Sink in “Spider-Man 4”: Mary Jane Watson o una Variante Multiversale?

Leggi su Mistermovie.it

L'annuncio dell'ingresso dinel cast di "-Man 4" ha scatenato un'ondata di speculazioni sul suo ruolo. Tra le ipotesi più accreditate, spicca quella di, l'iconico interesse amoroso dell'Uomo Ragno.Un Ruolo Chiave in un ContestoSecondo Jeff Sneider, lapotrebbe interpretare proprio. Tuttavia, considerando la presenza di Zendaya nel ruolo di Michelle Jones-nel MCU, è plausibile che lainterpreti unadel personaggio.Implicazioni per la Trama e il Futuro del MCUL'introduzione di una nuovapotrebbe avere importanti implicazioni per la trama di "-Man 4", ambientato nel contesto degli eventi multiversali di "Avengers: Doomsday" e "Avengers: Secret Wars".Zendaya e il Cast Originale: Un Ruolo Ridimensionato?Dopo gli eventi di "-Man: No Way Home", è possibile che Zendaya e gran parte del cast originale abbiano un ruolo ridimensionato nel sequel, sia per motivi di trama che per i loro impegni professionali.