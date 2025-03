Mistermovie.it - Mister Movie | Remake Biancaneve, Disney Sceglie un’Anteprima Riservata, Evitando il Red Carpet Tradizionale

L'attesodi "" dellasi avvicina, ma il lancio sarà diverso dal solito. La casa di produzione ha optato per un'anteprima, limitando la partecipazione della stampa e concentrandosi su fotografi e troupe interna."": Un'Anteprima Senza Stampa per ilLa decisione sembra essere una risposta alle numerose controversie che hanno circondato il film. Dalle critiche sulla scelta di Rachel Zegler come protagonista alle polemiche sui cambiamenti apportati alla trama,ha preferito evitare domande scomode e possibili nuove polemiche.Controversie e Cambiamenti di TramaLa scelta di un'attrice latina per il ruolo di, le dichiarazioni di Zegler sul film d'animazione originale e le critiche di Peter Dinklage hanno generato dibattiti e reazioni contrastanti.