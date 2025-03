Mistermovie.it - Mister Movie | Michael Fassbender racconta la sua “terribile” audizione per James Bond

Leggi su Mistermovie.it

ha rievocato un episodio singolare della sua carriera: la suaper il ruolo di. L'attore, allora in lizza per sostituire Pierce Brosnan, ha rivelato di aver sostanzialmente "sabotato" il suo provino, suggerendo ai produttori di scegliere Daniel Craig.: Un Provino Inaspettato pere il Suggerimento a CraigDurante un'intervista nel podcast "Happy Sad Confused",hato di aver incontrato Barbara Broccoli eG. Wilson, produttori del franchise di, e di aver espresso la sua ammirazione per Daniel Craig, suggerendo di affidare a lui il ruolo. "Non so perché lo stessi promuovendo, avrei dovuto promuovere me stesso. Ero pessimo alle audizioni", ha ammesso l'attore.Craig e il Successo di: Un Ruolo IconicoDaniel Craig ha ottenuto il ruolo e ha interpretatoin cinque film, dal 2006 al 2021.