Mister Movie | Massimiliano Caiazzo | Da Mare Fuori al Biopic su Pino Daniele Je So’ Pazzo

, noto per il ruolo di Carmine Di Salvo in "" e recentemente visto in "Uonderbois", si prepara a un'importante sfida: interpretarenel"Je So'". L'attore, secondo quanto riportato da Adnkronos, sta affrontando una trasformazione fisica per avvicinarsi alla corporatura del compianto cantautore napoletano, aumentando il suo peso di circa 20 kg. Inoltre, sta prendendo lezioni di chitarra per prepararsi al ruolo."Je So'": UnDiretto da Nicola ProsatoreIl, intitolato "Je So'", sarà diretto da Nicola Prosatore e le riprese inizieranno a marzo 2025. L'uscita nelle sale è prevista per la fine dell'anno, in concomitanza con il prequel di "" dedicato a Rosa Ricci. Il film sarà tratto dal libro del figlio di, Alessandro, e ripercorrerà l'infanzia del musicista nei quartieri popolari di Napoli fino al suo grande successo.