Mister Movie | Fallout 2 Nuove Immagini dal Set Confermano New Vegas come Ambientazione

Fallout 2, Nuove Immagini dal Set Confermano New Vegas come Ambientazione

La seconda stagione di "", la serie di Amazon Prime Video, sembra confermare le speculazioni dei fan: l'sarà New. Filmati trapelati dal set mostrano le luci scintillanti della città, inclusi l'iconico resort e casinò Lucky 38 e The Tops.New: Un'Iconica con un Tocco di NovitàNewè una delle location più amate della serie di videogiochi "", protagonista di ": New". Tuttavia, i creatori della serie hanno anticipato che la versione televisiva non sarà una copia esatta del videogioco, poiché sono trascorsi più di 15 anni dagli eventi di ": New".Un Mondo in Continua EvoluzioneI co-showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno sottolineato che il mondo di "" è in continua evoluzione, con eventi e traumi che modificano costantemente il paesaggio.