Mister Movie | F1 | Trailer italiano Ufficiale con Brad Pitt

Vi presentiamo l'APXGP. Sonny Hayes e Joshua Pearce. #F1IlFilm, dal 25 giugno al cinema.Da Apple Original Films e dai filmmakers di Top Gun: Maverick arriva F1, con protagonistaper la regia di Joseph Kosinski. Il film è prodotto da Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, il sette volte campione del mondo di FORMULA 1 Lewis Hamilton,, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman.Conosciuto come "la più grande promessa mai realizzata", Sonny Hayes () è stato il talento più cristallino della FORMULA 1 negli anni '90, fino a quando un incidente in pista non ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Trenta anni dopo, Sonny si mantiene come pilota mercenario quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una squadra di FORMULA 1 in difficoltà e sul punto di fallire.