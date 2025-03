Mistermovie.it - Mister Movie | Addio TikTok, arriva il Blocco dell’App, ecco da quando e dove

Leggi su Mistermovie.it

In Albania, da giovedì è entrato in vigore il divieto di accesso a, il social network di proprietà della società cinese ByteDance.Albania: Stop a, Prime Reazioni Contrastanti dopo ilLa misura, annunciata a dicembre dal primo ministro Edi Rama, durerà per tutto il 2025. L'Albania è il primo paese europeo ad adottare una decisione del genere e il secondo tra quelli occidentali, dopo il breve divieto imposto negli Stati Uniti a gennaio. Nonostante il, alcuni utenti albanesi segnalano di poter ancora accedere all'app.Le Misure per ile le Reazioni degli UtentiL'Autorità albanese per le comunicazioni elettroniche e postali (AKEP) ha fornito ai fornitori di servizi Internet le istruzioni per bloccare l'accesso ai server di. L'Autorità nazionale per la sicurezza informatica albanese (AKSK) ha anche pubblicato un elenco di oltre 200 domini web da bloccare per impedire agli utenti di aggirare il divieto.