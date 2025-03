Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a Pietro Genuardi, morto a 62 anni l’attore de “Il Paradiso delle Signore”

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di, attore noto per le sue interpretazioni in serie televisive di successo come "Il", "Vivere" e "Centovetrine".si è spento all'età di 62, dopo aver combattuto contro una grave malattia del sangue che lo aveva colpito lo scorso anno.: Unal Mondo della Recitazione Dopo una Lunga BattagliaL'attore aveva interrotto la sua partecipazione alla serie di Rai 1 "Il" nel 2024 per dedicarsi alle cure necessarie. Nonostante gli sforzi, la malattia ha avuto il sopravvento, portando alla sua prematura scomparsa.Un Volto Noto del Piccolo Schermoha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo italiano, grazie alle sue interpretazioni in fiction di grande successo.