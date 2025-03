Miretti spinge il Genoa verso la salvezza, Lecce ko

Leggi su Ildenaro.it

GENOVA (ITALPRESS) – Ilbatte 2-1 ilal Ferraris nell’anticipo che apre la 29esima giornata di Serie A: decisiva la doppietta di, ai salentini non basta il rigore trasformato da Krstovic che aveva riaperto la gara. Per il Grifone tre punti che sanno di.La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita con delle buone iniziative di Coulibaly e un’insidiosa conclusione proprio di Krstovic. I rossoblù rispondono con un trane di Martin per De Winter, che però viene anticipato da Coulibaly. Al 16? gli uomini di Patrick Vieira passano in vantaggio grazie alla rete siglata da Fabioche, su assist di Malinovskyi, calcia al volo con il destro infilando la sfera alle spalle di Falcone. Dieci minuti più tardi è ancora uno scatenatoa mettere in affanno la retroguardia salentina, con un bel tiro a giro che si spegne di poco sul fondo.