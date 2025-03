Ilrestodelcarlino.it - Minorenne prende l’auto del nonno e si ribalta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, 14 marzo 2025 – Una notte movimentata, quella tra mercoledì e giovedì, lungo la provinciale che collega Mombaroccio a Carrara di Fano, dove si sono susseguiti due incidenti a breve distanza di tempo e a pochi metri l’uno dall’altro, creando il caos lungo la Sp32. Il primo ha coinvolto un 17enne che, senza patente, si è messo alla guida deldelall’insaputa della famiglia. Il, dopo aver caricato un coetaneo, ha perso il controllo del mezzo che si èto sull’asfalto. Una scena da brividi per chi si è trovato a transitare in quel momento: la macchinata, i fari ancora accesi nella notte e due ragazzi al suo interno. Per fortuna, entrambi sono usciti illesi, ma l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Urbino, che ha subito verificato la dinamica dell’accaduto.