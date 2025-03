Bergamonews.it - Mindfulness, quando l’arte diventa benessere e non solo esperienza educativa

Bergamo. Nonspazi culturali ed educativi, grazie allai museino luoghi in cui è possibile prendersi cura della propria salute psicofisica. Questa disciplina meditativa, inserita in un percorso espositivo, favorisce ile riduce i livelli di ansia e stress fino al 25%.L’obiettivo è duplice: promuovere il museo come spazio diaccessibile a tutti e favorire lo sviluppo di nuove collaborazioni tra istituzioni, professionisti dellae stakeholder del settore sanitario e sociale, rispondendo così alle necessità della collettività.“La Gamec è molto felice di ospitare questa iniziativa. Insieme all’amministrazione, abbiamo riconosciuto e condiviso il valore della cultura come strumento di cura” spiega Simona Bonaldi, presidente del consiglio direttivo di Gamec.