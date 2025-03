Bergamonews.it - Minaccia mamma e sorella con un coltello, Moussa Sangare davanti al gup per maltrattamenti

Leggi su Bergamonews.it

Suisio. Sarà giudicato con rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica per stabilire se, al momento del fatto, fosse capace di intendere e volere e se sia in grado di sostenere un processo., il 31enne originario del Mali reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa la scorsa estate a Terno d’Isola, venerdì 14 marzo è comparsoal giudice delle udienze preliminari per rispondere del reato dinei confronti dellae della.Nel maggio 2024 avevato laAwa, studentessa di Ingegneria di 24 anni, con une l’aveva presa a pugni. Il padre è morto di polmonite diversi anni fa, la, colpita da un grave ictus nel mese di aprile 2023, è stata ricoverata a lungo e poi dimessa., secondo le denunce presentate dalle due donne, spesso le insultava eva di ucciderle.