Ilrestodelcarlino.it - Minaccia l’amico con un coltello. A scuola arrivano i carabinieri

Quel, stretto in pugno, con la lama affilata e sottile. Usato un po’ per spaventare e un po’ per difendersi. Quell’arma, a doppio taglio, che ti può complicare la vita. E sicuramente, la vita l’ha complicata a una ragazza minorenne (ma con più di 14 anni e perciò imputabile) che si è presentata mercoledì mattina, a, con quella lama nascosta nei vestiti, pronta per essere tirata fuori. Un gesto, un fatto, un’azione, ancora al vaglio di indagine, che ha portato a un’immediata denuncia della ragazza alla procura della repubblica dei minori di Bologna per porto d’armi impropria. La giovane minorenne, mercoledì verso le 8, poco prima che suonasse la campanella di inizio lezioni all’istituto superiore Versari-Macrelli, si sarebbe rivolta a un coetaneo, un compagno di classe, e lo avrebbeto.