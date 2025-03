It.insideover.com - Milei, Afuera! L’alleanza tra tifosi e pensionati contro il presidente argentino

Centinaia di persone in strada ogni mercoledì, ormai da qualche mese: è quello che succede in Argentina, dove isono l’avanguardia della protestal’esecutivo di Javier. Alla protestai tagli al welfare e la sempre più drammatica situazione economica del paese, ilcon la motosega ha reagito attraverso la repressione, ma l’unico risultato è stato quello di far scendere in strada accanto aianche idi calcio.Mercoledì 12 marzo le manifestazioni tenutesi a Buenos Aires e in altre città dell’Argentina hanno visto una partecipazione molto più variegata in termini di età, e numerose magliette e bandiere delle squadre di calcio del Paese hanno fatto la loro comparsa.“Non è una cosa comune un corteo in cui le persone si presentano con la maglie delle squadre per cui fanno il tifo.