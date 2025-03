Milano, spunta il «cimitero del merito» davanti all'ufficio scolastico. La protesta dei docenti contro le graduatorie bloccate - Il video

Leggi su Open.online

«Ilè morto». La facciata dell’UfficioRegionale della Lombardia è stata ricoperta da decine di epitaffi per denunciare la precarietà in cui sono rimasti migliaia didopo i concorsi Pnrr. A, come in molte altre città italiane, gli insegnanti risultati idonei ma non vincitori nei concorsi 2020 e 2023/24 sono scesi in piazza. La richiesta è chiara: la pubblicazione della graduatoria diper gli idonei, ancora bloccata dal ministero dell’Istruzione e del. Solitamente, questevenivano diffuse dopo l’uscita dei risultati dei precedenti concorsi, ma nel caso dei concorsi Pnrr non sono mai state rese pubbliche, come riportato in un’inchiesta di Open. Il risultato è che migliaia diche hanno superato le prove con il punteggio previsto si sono ritrovati esclusi nella graduatoria dei vincitori, ma senza sapere la propria posizione.