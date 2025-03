Liberoquotidiano.it - Milano, Beppe Sala: "Sulla sicurezza ci metto la faccia"

“Potrebbero non esserci polemiche? È normale, quando si fanno delle scelte le polemiche ci sono sempre però credo che sia tutto ampiamente gestibile”. Lo ha detto il sindaco diGiuseppe, a margine della consegna dei riconoscimenti ‘Una Grande Vita' nell'ambito del Milan Longevity Summit, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento alle polemiche nate dopo il giro di deleghe in Giunta. “-prosegue- la scelta nasce dal fatto che tanto poi, che mi piaccia o meno, molto del problema viene attribuita al sindaco, che sia giusto o meno. Allora tanto vale mettermici in maniera diretta. Avevo bisogno che Granelli facesse quel lavoro. Col comandante dei vigili il rapporto è continuo mi manda molti messaggi al giorno. All'ironia del centrodestra il rispondo a modo mio, con 12 ore di lavoro al giorno e di metterci sempre la