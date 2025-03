Sport.quotidiano.net - Milan, si segna poco. Attacco sotto accusa. Gimenez si è arenato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Da Morata e Okafor, ceduti a gennaio, ai “Fab Four“, formula ancora lontana dall’essere rock’n’roll, gli inghippi offensivi del(paradossalmente) non cambiano. Paradossalmente, perché sul banco degli imputati, di recente, ci è finita soprattutto la retroguardia: 8 gol incassati nelle ultime 4 gare di campionato, media impietosa di 2 a partita. Difesa da settimo posto, mada nona posizione, ossia proprio quella occupata al momento i rossoneri. Questione di numeri che per ora sorridono, eufemismo, più a Fonseca che a Conceiçao. In tutto: media punti (1,58-1,54), media gol incassati (1,0-1,36) e soprattutto media reti realizzate (1,52-1,45). Soprattutto, considerando che a gennaio sono arrivatie Joao Felix. Di fatto, il Diavolo viaggia a una velocità di crociera di un gol e mezzo a partita.