Rompipallone.it - Milan, Santiago Gimenez è un problema: la mossa di Conceiçao

è ora unper il: l’attaccante non segna più e Sergiocorre ai ripari per il finale di stagioneè stato uno dei grandi colpi del mercato invernale del. Il messicano è stato prelevato dal Feyenoord – la squadra che ha eliminato i rossoneri in Champions League – per circa 30 milioni di euro. Un investimento importante per il club di via Aldo Rossi che a metà stagione ha così cambiato bocca di fuoco, spedendo in Turchia Alvaro Morata che non aveva incantato.E l’impatto diè stato davvero notevole. Un assist al debutto in Coppa Italia contro la Roma, nel giorno del gol di Joao Felix, poi le reti ad Empoli e Verona e cartellino timbrato anche in Champions League. Insomma, un avvio davvero con i fiocchi che sembrava potesse risolvere definitivamente ildel gol in casa rossonera.