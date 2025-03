Terzotemponapoli.com - Milan: Sacchi boccia Allegri

Leggi su Terzotemponapoli.com

In Europa non ha mai vinto. Difesa e contropiede, preferisco un altro calcio”Arrigo, grande ex-allenatore di, Nazionale e non solo, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato il possibile ritorno di Massimilianosulla panchina del club rossonero al termine di questa travagliata stagione. “Ho grande rispetto pere per il suo lavoro. È un allenatore che ha sempre fatto il suo dovere ovunque sia andato. Devo ammettere che a me piace un calcio diverso dal suo. Non c’è niente di male, è una questione di gusti. E, come dicevano i latini, de gustibus non disputandum est.”. “Io non sono un dirigente del, quindi non ho compito di fare questa scelta. Sto a guardare quello succede e, sulla base dei fatti, cerco di farmi un’opinione.