Milan Primavera Federico Guidi approda in finale di Coppa Italia Non succedeva da…

Ildisi prende l’accesso per ladi, un traguardo che mancava da 15 anni.Ilfa fatica con Prima Squadra eFuturo può invece sorridere con ladi. In campionato i giovani rossoneri si trovano al sesto posto in classifica in piena zona playoff scudetto e nella giornata di mercoledì ha centrato l’accesso alladi.Un traguardo che almancava da qualcosa come 15 anni e raggiunto con una formazione tra le più giovani (spesso la più giovane, se si guarda all’età media di chi scende in campo) tra quelle che partecipano al campionato di categoria. Forse l’unico passaggio a vuoto è stato quello della Youth League. I rossoneri arrivavanoda una semie una, stavolta sono usciti già nella “fase campionato” della nuova versione della Champions dei giovani.