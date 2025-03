Ilgiorno.it - Milan Longevity Summit 2025: “Ecco le pratiche per una vita più lunga e in salute”

o, 14 marzoo? È una città sempre più longeva. Secondo i dati 2024 dal Sistema Statistico Integrato del Comune dio, nel capoluogo lombardo vivono 751 ultracentenari, di cui 648 sono donne. Tra questi, 264 hanno esattamente 100 anni, con una netta prevalenza femminile (solo 38 sono uomini). Il decano della città è un uomo di 116 anni, mentre tra le donne si contano quattro grandi anziane di 110 e 111 anni. Numeri che confermanoo come una città in cui la longevità non è solo un traguardo, ma un fenomeno sempre più diffuso e rilevante. La seconda edizione dal 21 al 29 marzo Proprio in città si inaugura la seconda edizione del– Esercizi di longevità, un ciclo di incontri aperti a tutti, che dal 21 al 29 marzo riunirà nel capoluogo lombardo i più grandi esperti mondiali per parlare di longevità sana e accessibile a tutti.