Dailymilan.it - Milan Futuro, un progetto da rivedere: dal mercato alla gestione quanti errori

Leggi su Dailymilan.it

Ildelè totalemente da, dalcommessi, e l’incubo Serie D incombeIlsta vivendo una stagione davvero deludente sotto più fronti, dprima squadra fuori dChampions League, lontanissima dal quarto posto e al momento fuori dall’Europa passando per ilpenultimo in classifica e con l’incubo retrocessione che si fa sempre più probabile.Dopo 31 giornate, l’Under23 rossonera si trova al 19° posto (su 20) del girone B della Serie C. Neanche l’avvicendamento in panchina fra Daniele Bonera e Massimo Oddo, ha prodotto finora risultati. La squadra non potrà salvarsi direttamente visto che il 15° posto è lontano 10 punti. Ma dovrà cercare in tutti i modi di evitare l’ultima piazza, oggi occupata dal Legnago che ha gli stessi punti ma una peggior differenza reti per evitare la retrocessione diretta e giocarsi le ultime chance nei playout.