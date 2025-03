Tvplay.it - Milan, ennesima mazzata: mercato stravolto, addio certo

Leggi su Tvplay.it

Brutta notizia per i rossoneri che dopo questa novità dovrà completamente rivedere i propri piani: ecco cos’è successoSi prospetta un calciomolto complicato. Molto dipenderà dalla posizione di fine campionato, ma l’eliminazione della Roma dall’Europa League ha abbassato drasticamente le possibilità di avere cinque squadre in Champions League., il big ai saluti: c’è già il sostituto (Lapresse) – tvplay.itA livello di competizioni extra campionato, una volta usciti dalla Champions League ai playoff contro il Feyenoord in maniera rocambolesca dopo il pareggio di San Siro, ai rossoneri resta la Coppa Italia dove dovrà sostenere il doppio esame Inter per strappare il pass per la finale.Ilè nono in classifica a -8 dalla Juventus quarta in classifica a 10 giornate dal termine, un gap che si può colmare solamente facendo un filotto impeccabile, naturalmente sperando nei risultati altrui.