Milan-Como, il pronostico di Serie A: si all'Over, occhio a Pulisic

La 3 giorni di coppe europee è passata in archivio ed i principali campionati internazionali tornano sotto la luce dei riflettori. Tra questi c’è la nostraA, arrivata alla sua 29° giornata. Una delle partite in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo periodi di forma opposti. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani sabato 15 marzo alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in un vero e proprio derby lombardo. I rossoneri sono reduci dalla vittoria per 3-2 in rimonta sul Lecce e desiderano proseguire su questa scia, per avvicinarsi nuovamente alla zona Europa. I Voltiani, invece, vogliono rimanere su questa strada per dar prova di essere una delle realtà più interessanti del nostro calcio, grazie a giovani di alta qualità., probabili formazioni(4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Musah;, Reijnders, Leao; Gimenez.