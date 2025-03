Sport.quotidiano.net - Milan-Como, Conceiçao: “Abraham e Gimenez insieme? Per adesso no”

o, 14 marzo 2025 – “Abbiamo lavorato sul gioco e sulla parte fisica, avevamo bisogno di una risposta: è stata fantastica, ho visto spirito, a Lecce come in questi giorni anche a fine allenamento. In partitella, i giocatori erano allegri. Il quarto posto? Lottiamo tutti i giorni per avere un'evoluzione. Dobbiamo pensare al presente, incontriamo un bel. Alla fine faremo i conti”. Chiaro, chiarissimo Sergio, in programma domani a San Siro alla ore 18.a -6 dall'Europa e a -8 dalla zona Champions. Il tecnico tira dritto: “Col Lecce abbiamo tirato tanto fin dall'inizio, abbiamo fatto 3 gol e potevamo farne molto di più. In Italia è dura: prima dovevi solo contare con quanti gol di scarto avevano vinto ilo la Juve, ma non è più così”. Allenatori Si rincorrono le voci sul suo sostituto (Allegri in pole) e sul futuro ds: “È così da quando sono arrivato, non posso controllare quello che dicono e pensano gli altri, posso controllare i miei giocatori.