Mikey Madison sarebbe in lizza per un ruolo nel reboot degli X-Men

inper unnelX-MenPrima di recitare il film vincitore di cinque Oscar,era nota soprattutto per i ruoli di supporto in C’era una volta a. Hollywood e il quinto capitolo di Scream. Ora, invece, è indubbiamente l’attrice del momento e non sorprende dunque che anche i Marvel Studios la vogliano per i propri progetti. All’inizio di questo mese, è emersa una voce secondo cui l’attrice, reduce a sua volta dalla vittoria dell’Oscar per Anora,inper unnel Marvel Cinematic Universe.Ora, il sito di gossip Deuxmoi riprende quel rumor di inizio marzo e approfondisce riportando che i Marvel Studios voglionoper il prossimoX-Men. Non ci si aspetta che dica di sì (dopo tutto, è probabile che voglia far seguire ad Anora un film di maggior prestigio piuttosto che un blockbuster), ma chi potrebbe interpretare la 25enne è innegabilmente intrigante.