Terzotemponapoli.com - Miceli: “Venezia-Napoli è il più classico dei testa-coda”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Salvatore, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKiss.it. Ha parlato di. Di seguito le sue parole.: “Ho il cuore diviso a metà”“Per chi farò il tifo domenica? Domanda difficile. ho il cuore diviso a metà. Aho giocato tanti anni ma da uomo del sud oltre che ex giocatore azzurro tengo molto al. Anche perchè ho ancora vivo nella mente e nel cuore il ricordo di quella stagione in cui conquistammo la promozione in serie A con Novellino. Al di la della partita di domenica spero ilpossa rivincere il campionato, lo merita la città ed il suo allenatore che per me è uno dei migliori al mondo. Che gara mi aspetto? Ildi Di Francesco è una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi mentre ilandrà lì per portare a casa l’ intera posta in palio.