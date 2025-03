Quotidiano.net - MiCAR e stable coin: Savona sottolinea l'importanza di una normativa finanziaria adeguata

Leggi su Quotidiano.net

"Il, laper l'estensione degli strumenti virtuali alla finanza, include le Emt (e-money token) più conosciute come ''. La creazione di questi strumenti, 'off the record' dei quali non si sente l'esigenza, richiede la fissazione delle attività che ne stabilizzino il valore: penso che esse saranno strumenti finanziari, perché l'uso di Bit, altre crypto e derivati rappresenterebbero una contraddizione alla loro stabilità". Lo afferma Paolo, presidente della Consob. "Decidere le caratteristiche delle Emt, prescindendo dagli effetti sul mercato finanziario, sarebbe negare la funzione svolta dalla Consob", aggiungeaprendo un convegno sui 50 anni dell'Autorità di controllo sui mercati e la Borsa all'università Bocconi di Milano, secondo il quale "per operare sui mercati finanziari occorre disporre di una visione di come essi evolveranno e avere il coraggio di persistere nell'affrontare gli ostacoli che si frapporranno all'adattamento necessario delle norme e dei comportamenti pratici.