Ilfattoquotidiano.it - “Mi avevi detto che nessuno poteva ‘fottere’ così tante persone. Sono 49mila al giorno”: lo sfogo della star di OnlyFans Bonnie Blue in un video virale sui social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Micheaveva ‘fottuto’in un. Come facevi a non saperlo? Si chiama D*****x e sembra che 18 milioni dipaghino per essere ‘fottute’.49,315 al”. Comincialodi, in uno degli ultimiin cui appare sui. Nella clip, la porno, celebre per averdi essere stata a letto con oltre 1000 uomini in 12 ore – infrangendoun record mondiale -, sembra furiosa perché ha scoperto che ‘qualcuno’ avrebbe addirittura fatto di meglio.Il suo, però, non è reale, ma è parte di una trovata pubblicitaria. Secondo quanto rivela il Daily Mail,, infatti, si sarebbe accordata con Air, una società di software che si occupa di automatizzare alcuni processi lavorativi per “semplificare il lavoro dei creativi”, per essere il voltoloro nuova campagna pubblicitaria sui, incassando una somma a cinque cifre: “So cosa dice la gente su di me, e voi penserete che ho la faccia tosta a dire quello che sto per dire a causa, be’, del mio passato, ma ho appena scoperto cosa sta facendo Dr*****x, e penso che sia disgustoso – spiegain uno dei-.