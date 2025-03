Mezzanotte | quando il talento di Petit incontra il genio di Dardust

Leggi su Ildenaro.it

Dopo averlo presentato in anteprima durante il pomeridiano di Amici 24,inaugura il suo 2025 con “” (wct.live/app/42842/; 21co Label per Warner Music Italy), il nuovo singolo, prodotto da, fuori ora su tutte le piattaforme.“” è un brano che si fa ascoltare con intensità, che descrive un amore che gira su se stesso, tra incomprensioni e solitudini, sempre in bilico tra il desiderio e la realtà. Il ritornello diventa quasi un mantra, un’interrogazione sul perché certe storie non si riescano mai a concludere davvero.La traccia è prodotta da, celebre per il suo stile unico che mescola suoni elettronici e atmosfere orchestrali, riuscendo a creare vere e proprie esperienze sonore. Il risultato è una canzone che fonde eleganza e modernità: un equilibrio perfetto tra ilvocale die la produzione visionaria del produttore multiplatino.