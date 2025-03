Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: eventi estremi nel weekend, ecco dove colpiranno

rovinato dalla pioggia in gran parte d'Italia: lo scrive il colonnellosu.it. Una nuova fase di maltempo caratterizzerà il fine settimana del 14-16 marzo. In particolare, una vasta area di bassa pressione, accompagnata da correnti in discesa dalle aree polari, si dirigerà verso l'Europa e verso il bacino del Mediterraneo passando dalla Porta del Rodano. A quel punto si formerà un ciclone che attirerà un flusso meridionale molto umido. "I venti miti ed il vapore acqueo andranno ad aumentare il sistema depressionario fornendogli tanta energia per la creazione di celle temporalesche e quindi tanta pioggia", spiega l'esperto. La giornata peggiore è quella di oggi, venerdì 14 marzo: sono previsti, infatti,come nubifragi soprattutto sul Centro Nord, che sarà la zona più a rischio.