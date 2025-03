Latinatoday.it - Meteo Latina, maltempo nel fine settimana. Allerta per pioggia e vento nel Lazio

Leggi su Latinatoday.it

Ancora. Alta l’attenzione nella provincia di, come nel resto del, in questain cui, dopo il break concesso all’inizio del mese, sono tornate le precipitazioni. Per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo, la protezione civile regionale ha emanato una nuova.