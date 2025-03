Dayitalianews.com - Meteo, Italia spaccata in due: nubifragi al Nord, estate anticipata al Sud

L’è letteralmentein due dal: mentre ilè alle prese con, temporali e un drastico calo delle temperature, il Sud sembra già essere entrato in, con sole, afa e temperature fino a 30°C.: allerta per piogge e temporaliNelle regioni settentrionali il tempo è completamente cambiato. Dopo giorni di stabilità, una perturbazione atlantica ha fatto irruzione, portando forti rovesci, grandinate e vento. Le aree più colpite sono Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, dove si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione.In alcune zone, i termometri sono crollati anche di 10-12°C rispetto ai giorni precedenti, con le massime che non superano i 14-16°C. La situazione resterà instabile almeno fino al weekend, con nuove precipitazioni in arrivo.