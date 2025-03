Lanazione.it - Meteo, in arrivo un fine settimana da allerta . Castro sotto esame: chiuso l’asilo Acropoli

AREZZOTempo in peggioramento, con precipitazioni che oggi si faranno più diffuse e localmente persistenti, anche con forti temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha emesso infatti un avviso di condizionirologiche avverse. Da giorni si preannuncia che venerdì sarebbe stato il giorno più complicato per ildi unamolto piovosa e purtroppo le previsioni sembrano confermarlo. Già da ieri nei Comuni sono in corso riunioni per decidere sulla eventuale chiusura delle scuole. E infatti, proprio a causa dell’intensità dei fenomeni piovosi previsti per le prossime ore e considerata la vicinanza della scuola comunale "" di via Beato Angelico al torrente, il Comune ha firmato una ordinanza urgente che prevede per oggi la chiusura della scuola. E’ stato infatti diramato dal centro funzionale regionale della Toscana l’avviso criticità codice arancione per l’intera giornata con la previsione di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e di forte intensità.