Newsagent.it - Metabolismo, tra consigli e rimedi

Leggi su Newsagent.it

Ilè l’insieme dei processi biochimici che avvengono all’interno delle cellule per mantenere in vita e in salute un organismo: dalla riparazione dei tessuti fino alla conversione del cibo in energia. Inoltre, se ilenergetico o quello dei grassi funzionano bene, è possibile prevenire l’accumulo eccessivo di grasso corporeo. Proprio per la complessità dell’intero sistema, la salute metabolica è il risultato di una profonda interazione tra numerosi fattori: genetica, attività fisica, qualità del sonno, livelli di stress, alimentazione e, non ultimo, il benessere dell’intestino. “La salute metabolica è strettamente legata a quella del microbiota intestinale, l’insieme di microrganismi che abitano l’intestino e che sono parte attiva del benessere dell’intero organismo”, spiega Camilla Freinek, Responsabile del Team di Knowledge management BIOGENA, azienda specializzata nello sviluppo di integratori di micronutrienti di alta qualità per la cura del corpo a 360 gradi.