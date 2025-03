Lettera43.it - Meta, dal 18 marzo al via i test per le Community Notes

ha annunciato l’inizio deiper le, nuovo strumento di moderazione dei contenuti online con cui intende sostituire i fact checker esterni. La sperimentazione, che partirà il 18, coinvolgerà Facebook, Instagram e Threads negli Stati Uniti d’America e sarà disponibile in sei lingue, ma non in italiano: per il momento sono supportate solo inglese, francese, spagnolo, portoghese, cinese e vietnamita. Da Menlo Park fanno sapere che il sistema sfrutterà l’algoritmo di X, al fine di «costruire su ciò che ha creato e migliorarlo nel tempo». La società di Mark Zuckerberg intende implementarlo non solo negli States, ma in tutto il mondo: tanti però i dubbi sull’effettiva attendibilità contro la disinformazione e la diffusione di fake news.Il Ceo diMark Zuckerberg (Getty Images).